Эксперты советуют отложить покупку шампанского до праздников

0:46 Your browser does not support the audio element. Экономика

Не торопитесь закупать шампанское заранее. Магазины обычно устраивают акции и скидки на игристые напитки в период новогодних праздников. Это выгодно для них, так как продажи в это время составляют почти треть годового объема, сообщает сайт aif. ru.

Фото: commons.wikimedia.org by Myriam Zilles, PDM

Сейчас средняя цена литра шампанского в России составляет 485 рублей. Повышения цен не ожидается из-за насыщения рынка отечественными игристыми винами и повышения акцизов на алкоголь.

Торговые сети заранее готовятся к новогоднему спросу, закупая алкоголь и заключая договоры с поставщиками. Поэтому изменение оптовых цен в преддверии праздников маловероятно.

Уточнения

Цена́ — количество денег, в обмен на которые продавец готов передать (продать) единицу товара.



Шампа́нское — игристое вино, произведённое во французском регионе Шампань из установленных сортов винограда методом вторичного брожения вина в бутылке.



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