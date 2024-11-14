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В Волгограде наблюдается рост цен на бензин

1:03
Экономика

В Волгограде заправить машину стало еще дороже. В течение недели цены на бензин и дизель подскочили на несколько копеек, сообщают "Новости Волгограда".

В Волгограде наблюдается рост цен на бензин
Фото: wikimedia.org by Rama, CC BY 2.0

Бензин марки АИ-95 подорожал на 0,13%, теперь его можно купить за 60,25 рубля за литр. АИ-92 прибавил в цене 0,18%, и за него придется отдать 54,18 рубля. АИ-98 подорожал больше всего — на 0,25%, бензин этой марки теперь стоит 78,96 рубля за литр.

Не отстает и дизельное топливо, оно подорожало на 0,40% до 65,07 рубля за литр.

Это не первый рост цен на продукты в Волгоградской области. Ранее подорожали молоко, сливочное масло и маргарин — до 4,3%.

Уточнения

Цена́ — количество денег, в обмен на которые продавец готов передать (продать) единицу товара.

Волгогра́д (до 1925 года — Цари́цын, до 1961 года — Сталингра́д) — город на юго-востоке европейской части России с населением 1 018 898 человек (2024), шестнадцатый по численности населения город России.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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