Рады приветствовать вас на борту самолёта: сколько получают стюардессы в России?

1:12 Your browser does not support the audio element. Экономика

Многие молодые девушки видят в профессии стюардессы лёгкий и престижный путь к хорошему заработку. Однако реальность такова, что эта работа требует не только выносливости, но и специфических навыков.

Фото: www.flickr.com by Austrian Airlines, CC BY-SA 2.0

Новички в этой сфере стартуют с довольно скромных окладов — от 15 до 20 тысяч рублей в месяц. Несмотря на это, конкурс на такие позиции остаётся высоким: многих привлекают возможности увидеть мир и романтика постоянных полётов.

Но для того, чтобы достичь более высокого дохода, требуется несколько лет работы и наращивание профессионального опыта.

Через несколько лет практики зарплата стюардессы может вырасти до 50-60 тысяч рублей. Те, кто получают квалификацию 1-го класса, могут рассчитывать на более высокий доход — около 100 тысяч рублей в месяц.

Однако даже у опытных бортпроводников зарплаты редко превышают 125 тысяч рублей. К счастью, доход можно увеличить за счёт премий, надбавок и, в некоторых авиакомпаниях, дополнительных выплат в размере до 5% от прибыли за успешные рейсы.

Уточнения

Стюарде́сса — член кабинного экипажа, специалист рядового состава на водных и воздушных судах и железнодорожном транспорте, выполняющий работы по обслуживанию пассажиров, но главным образом ответственный за безопасность пассажиров (в случае аварии — помощь пассажирам).



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