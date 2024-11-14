Рады приветствовать вас на борту самолёта: сколько получают стюардессы в России?

Многие молодые девушки видят в профессии стюардессы лёгкий и престижный путь к хорошему заработку. Однако реальность такова, что эта работа требует не только выносливости, но и специфических навыков.
Новички в этой сфере стартуют с довольно скромных окладов — от 15 до 20 тысяч рублей в месяц. Несмотря на это, конкурс на такие позиции остаётся высоким: многих привлекают возможности увидеть мир и романтика постоянных полётов.
Но для того, чтобы достичь более высокого дохода, требуется несколько лет работы и наращивание профессионального опыта.
Через несколько лет практики зарплата стюардессы может вырасти до 50-60 тысяч рублей. Те, кто получают квалификацию 1-го класса, могут рассчитывать на более высокий доход — около 100 тысяч рублей в месяц.
Однако даже у опытных бортпроводников зарплаты редко превышают 125 тысяч рублей. К счастью, доход можно увеличить за счёт премий, надбавок и, в некоторых авиакомпаниях, дополнительных выплат в размере до 5% от прибыли за успешные рейсы.
Стюарде́сса — член кабинного экипажа, специалист рядового состава на водных и воздушных судах и железнодорожном транспорте, выполняющий работы по обслуживанию пассажиров, но главным образом ответственный за безопасность пассажиров (в случае аварии — помощь пассажирам).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Узнайте о распространенных ошибках при мытье головы, которые могут повредить локоны. Мы расскажем, как правильно выбрать температуру воды, наносить шампунь, использовать кондиционер и ухаживать за волосами после мытья.