Какую профессию выбрать в 2025 году, чтобы хорошо зарабатывать?

1:47 Your browser does not support the audio element. Экономика

Опыт и профессионализм играют значительную роль в уровне дохода, однако существуют направления, где зарплаты уже сейчас на высоте и, по прогнозам, сохранят свои позиции в будущем. Эти три перспективные профессии будут высокооплачиваемыми в 2025 году.

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1. IT-специалист

Сектор информационных технологий продолжает бурно развиваться, и востребованность специалистов в этой сфере будет только расти. Программисты, разработчики приложений, специалисты по кибербезопасности и системные администраторы получают стабильный доход уже сейчас.

В зависимости от квалификации и опыта, зарплата может достигать 220 тысяч рублей в месяц и выше.

2. Финансист

Эта профессия остаётся одной из самых престижных и прибыльных. Финансисты занимаются анализом финансовых показателей компаний, оценивают риски, разрабатывают стратегии и управляют инвестициями.

В 2025 году спрос на специалистов с навыками финансового анализа, статистики и налогового учёта останется высоким. Тех, кто освоит работу с акциями и инвестиционными инструментами, ожидает заработная плата до 250 тысяч рублей в месяц.

3. Инженер-технолог

Современное производство требует специалистов, которые могут разрабатывать и оптимизировать технологические процессы. Инженеры-технологи востребованы в горнодобывающей и нефтегазовой отраслях, особенно в регионах Севера и Дальнего Востока.

Профессионалы, готовые работать вахтовым методом, могут зарабатывать до 280 тысяч рублей в месяц.

Уточнения

IT — информационные технологии.



Финанси́ст (фр. financier, произносится [finɑsje]) — термин, характеризующий человека, который обычно имеет дело с большими объемами денежных средств.



Инженер-технолог — инженер, занимающийся разработкой, организацией того или иного производственного процесса. Также может разрабатывать какую-то определённую технологию.

