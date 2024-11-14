Экономист раскрыл, как правильно распланировать зарплату перед Новым годом

Правильное распределение зарплаты в декабре позволит сохранить финансовую стабильность в длинные новогодние каникулы и избежать необходимости пользоваться заёмными средствами в январе.
Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Павел Щербаченко предложил две схемы для грамотного распределения доходов: первая предусматривает выделение 30-40% на обязательные расходы, столько же на праздничные траты и оставшиеся 20% — на сбережения.
Вторая схема более консервативная: 50% дохода направить на обязательные платежи, 30% — на праздники, а оставшиеся 20% — отложить на будущее, пишет Газета.Ru.
Щербаченко отметил, что в преддверии Нового года люди обычно активно покупают подарки, бронируют места для отдыха и планируют праздничные мероприятия. В это время очень легко потратить все средства, что может привести к необходимости брать кредиты сразу после праздников.
Чтобы избежать долгов и необходимости пользоваться кредитными картами, особенно второй, чтобы покрыть первую, важно грамотно распределить декабрьскую зарплату.
Эксперт подчеркнул, что к обязательным платежам в январе следует отнести оплату коммунальных услуг, покупку продуктов и расходы на питание вне дома, образовательные услуги, мобильную связь и интернет.
Праздничные траты включают подарки, новогодний стол, развлечения и поездки. Сбережения же являются ключевым элементом финансовой безопасности — желательно иметь запас средств, достаточный для покрытия расходов на три-шесть месяцев.
За́рплата (за́работная пла́та, опла́та труда́ рабо́тника, опла́та труда́) — вознаграждение за труд или участие в работе.
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