США инвестируют $1 млрд в атомную энергетику Польши

1:12 Your browser does not support the audio element. Экономика

США и Польша укрепляют сотрудничество в области ядерной энергетики — Корпорация по финансированию международного развития США (DFC) намерена инвестировать около 1 млрд долларов в строительство первой польской атомной электростанции на Балтийском побережье.

Фото: commons.wikimedia.org by Jiří Sedláček, CC BY-SA 4.0

В качестве подрядчика выбрана американская компания Westinghouse Electric, которая построит АЭС в рамках стратегического проекта Варшавы по диверсификации энергетических ресурсов и снижению зависимости от углеводородов. Также проект поддерживает Exim Bank США, готовый предоставить до 17,1 млрд долларов на строительство станции.

Строительство должно начаться в 2026 году, а окончание работ намечено на 2040 год. Ожидается, что первый реактор мощностью 1,1 ГВт, разработанный Westinghouse, начнет функционировать в 2033 году, что станет важным этапом в энергетическом развитии Польши. Общая стоимость строительства оценивается в 25 млрд долларов.

Уточнения

Я́дерная энерге́тика (а́томная энерге́тика) — отрасль энергетики, занимающаяся производством электрической и тепловой энергии путём преобразования ядерной энергии.



По́льша (пол. Polska МФА: ), официальное название — Респу́блика По́льша (пол. Rzeczpospolita Polska [ʐɛt͡ʂpɔˈspɔlita ˈpɔlska]) — государство в Центральной Европе.



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