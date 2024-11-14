Аргентина замедляет инфляцию, но трёхзначные числа всё ещё пугают

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За десять месяцев текущего года уровень инфляции в Аргентине достиг 107% в годовом исчислении. Несмотря на то, что инфляция в стране всё ещё остаётся на трёхзначных уровнях, в последние месяцы её рост значительно замедлился.

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В октябре инфляция выросла лишь на 2,7%, что является самым низким показателем с ноября 2021 года, пишет ТАСС со ссылкой на Институт статистики и переписи Аргентины.

В прошлом году инфляция в Аргентине достигла 211,4%, а только за последний месяц она увеличилась на 25,5%. Таким образом, по скорости роста цен Аргентина опередила Венесуэлу, где инфляция в 2023 году составила 193%.

Ранее Венесуэла стабильно удерживала лидерство по уровню инфляции в Латинской Америке.

Уточнения

Инфля́ция — повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег.

