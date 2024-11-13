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Казахстанские банки тормозят платежи бизнеса из России

1:21
Экономика

Осенью 2024 года банки Казахстана существенно увеличили сроки проведения платежей российского бизнеса.

Казахстанские банки тормозят платежи бизнеса из России
Фото: commons.wikimedia.org by Radosław Drożdżewski (Zwiadowca21), CC BY-SA 3.0

Теперь этот процесс может занимать до двух месяцев, что связывается с усилением комплаенс-процедур из-за международных санкций и опасений казахстанских банков по поводу возможных репутационных потерь. В ноябре 2024 года средний срок обработки платежей между Россией и Казахстаном увеличился на 24% по сравнению с июлем. Банки требуют всё больше дополнительных документов от российских компаний, чтобы удостовериться, что переводы не нарушают санкционные ограничения.

Бизнес сталкивается с длительными проверками, особенно в случаях крупных сделок. В некоторых случаях компании не могут совершить платежи через казахстанские банки и находят другие способы перевода, сообщает РБК.

На фоне ужесточения проверок Казахстан привлекает всё больше российских компаний для валютных операций с Китаем, так как казахстанская фондовая биржа фиксирует рост торгов с китайской и российской валютами. Однако, как считают эксперты, рост комплаенса — это лишь ответная мера казахстанских банков на санкции и меры по борьбе с отмыванием средств.

Уточнения

Казахста́н (каз. Қазақстан / Qazaqstan, МФА: ), устар. Казакстан; официальное название — Респу́блика Казахста́н (каз. Қазақстан Республикасы / Qazaqstan Respublikasy, МФА: ; аббревиатура — РК) — государство в Центральной Азии и в Восточной Европе.

Банк (от итал. banco — скамья, лавка, стол, на которых менялы раскладывали монеты) — коммерческая кредитно-финансовая организация, действующая на основании специального разрешения (лицензии), для которой законодательно установлены как специфичные возможности по операциям с денежными средствами, так и ограничения на виды деятельности.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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