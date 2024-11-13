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Словакия подписала контракт на поставку газа из Азербайджана

0:55
Экономика

Словакия готовится к новому этапу в обеспечении энергетической безопасности: уже в декабре республика начнёт импортировать газ из Азербайджана.

Словакия подписала контракт на поставку газа из Азербайджана
Фото: commons.wikimedia.org by Tash 02, CC BY-SA 4.0

Этот шаг предпринимается крупнейшим оператором газовой системы Словакии, компанией SPP, в условиях возможного прекращения транзита российского газа через Украину.

Контракт на поставку газа заключён с азербайджанской государственной компанией SOCAR и рассчитан на один месяц с возможностью продления. Этот контракт является пилотным и имеет тестовый характер, направленный на проверку эффективности сотрудничества с Азербайджаном, сообщает ТАСС.

Помимо сотрудничества с SOCAR, у SPP уже существуют подобные пилотные контракты с компаниями BP, ExxonMobil, Shell, Eni и RWE, однако они не фиксируют конкретных объемов поставок и долгосрочных обязательств.

Уточнения

Слова́кия (словац. Slovensko [ˈslɔʋɛnskɔ], ), официальное название — Слова́цкая Респу́блика (словац. Slovenská republika [ˈslɔʋenskaː ˈrepublika]) — государство в Центральной Европе.

Приро́дный газ — смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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