Растёт как на дрожжах: биткойн побил очередной рекорд стоимости

0:56 Your browser does not support the audio element. Экономика

Криптовалюта биткойн обновила исторический максимум, превысив отметку в $92 тысячи.

Фото: flickr.com by Хорхе Франганильо, CC BY 2.0

По данным криптовалютной биржи Binance, курс биткойна на 18:51 по московскому времени достиг $92 714 за единицу, показав рост в 7,16%. Такое стремительное увеличение стоимости биткойна произошло на фоне выборов в США, где победу одержал Дональд Трамп.

В своих предвыборных заявлениях Трамп поддерживал развитие крипторынка, что укрепило уверенность инвесторов в дальнейшем росте цифровых активов.

Ричард Тэн, генеральный директор Binance, в интервью Financial Times назвал победу Трампа катализатором "золотого века" для криптовалют и выразил уверенность, что в ближайшее время интерес к цифровым активам значительно возрастёт.

Уточнения

Битко́йн или битко́ин (от англ. Bitcoin, от bit — бит и coin — монета) — пиринговая платёжная система, использующая одноимённую единицу для учёта операций.



Криптовалю́та — разновидность цифровой валюты, учёт внутренних расчётных единиц которой обеспечивает децентрализованная платёжная система (нет внутреннего или внешнего администратора или какого-либо его аналога), работающая в полностью автоматическом режиме.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.