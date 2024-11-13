Растёт как на дрожжах: биткойн побил очередной рекорд стоимости

Криптовалюта биткойн обновила исторический максимум, превысив отметку в $92 тысячи.
По данным криптовалютной биржи Binance, курс биткойна на 18:51 по московскому времени достиг $92 714 за единицу, показав рост в 7,16%. Такое стремительное увеличение стоимости биткойна произошло на фоне выборов в США, где победу одержал Дональд Трамп.
В своих предвыборных заявлениях Трамп поддерживал развитие крипторынка, что укрепило уверенность инвесторов в дальнейшем росте цифровых активов.
Ричард Тэн, генеральный директор Binance, в интервью Financial Times назвал победу Трампа катализатором "золотого века" для криптовалют и выразил уверенность, что в ближайшее время интерес к цифровым активам значительно возрастёт.
Битко́йн или битко́ин (от англ. Bitcoin, от bit — бит и coin — монета) — пиринговая платёжная система, использующая одноимённую единицу для учёта операций.
Криптовалю́та — разновидность цифровой валюты, учёт внутренних расчётных единиц которой обеспечивает децентрализованная платёжная система (нет внутреннего или внешнего администратора или какого-либо его аналога), работающая в полностью автоматическом режиме.
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