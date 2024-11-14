Для закредитованных россиян вводятся ограничения Центробанком России

0:55 Your browser does not support the audio element. Экономика

Государственная Дума приняла во втором чтении законопроект, который даёт Центральному банку РФ право ужесточать требования к ипотечным кредитам, сообщает РИА Новости.

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Согласно тексту документа, регулятор сможет устанавливать макропруденциальные лимиты в отношении жилищных займов.

"Это позволит снизить закредитованность граждан и предотвратить накопление рисков кредитными организациями и МФО за счет ограничения возможности предоставления рискованных ипотечных кредитов (займов)", — сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Ранее в Центробанке пояснили, что регулятор планирует изменить размер первоначального взноса и уменьшить максимальный срок кредитования.

Предполагается ограничить выдачу ипотек на срок более 30 лет, а также заёмщикам с показателем долговой нагрузки свыше 50% и первоначальным взносом менее 20%.

Уточнения

Ипоте́ка — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.

