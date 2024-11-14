Представители Судана по энергетике проведут переговоры с российской стороной

0:47 Your browser does not support the audio element. Экономика

Министр энергетики и горнодобывающей промышленности Судана Мухиддин ан-Наим Саид вместе с представителями руководства нефтяных компаний приехал в Россию.

Фото: flickr.com by Matt Wiebe, CC BY 2.0

Цель визита — проведение переговоров с Министерством энергетики РФ, как сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства энергетики и нефти Судана.

"Министр энергетики и нефти Судана Мухиддин ан-Наим Саид прибыл в Москву во главе делегации высокого уровня министерства, куда вошли руководители в области разведки полезных ископаемых, нефтедобычи, нефтепроводов, а также нефтяных компаний", — проинформировало министерство.

Переговоры с российским министром энергетики РФ Сергеем Цивилёвым назначены на завтра.

Уточнения

Энерге́тика — область хозяйственно-экономической деятельности человека, совокупность больших естественных и искусственных подсистем, служащих для преобразования, распределения и использования энергетических ресурсов всех видов.





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