Стало известно, насколько за год подорожала плитка шоколада в России

1:44 Your browser does not support the audio element. Экономика

Стоимость плитки шоколада в России за год, с октября 2023 по октябрь 2024, выросла на 31%, сообщает "Царьград".

Фото: flickr.com by Stu Spivack, CC BY-SA 2.0

Годовой прирост цен, согласно РИА Новости, составил 24%. Одновременно средний вес плитки уменьшился на 4%, достигнув 76 граммов. Стоимость одного грамма шоколада возросла до 1,31 рубля, в то время как год назад она составляла 1 рубль.

По данным компании "Эвотор", цена грамма шоколада различается по регионам. Самая высокая стоимость зафиксирована на Чукотке (2,61 рубля за грамм), а самая низкая — в Калмыкии (1 рубль).

В Москве грамм шоколада стоит в среднем 1,53 рубля, а в Санкт-Петербурге — 1,7 рубля. Плитка шоколада дороже средней цены продается в ЯНАО, на Камчатке, в Калининградской области и Якутии. Немного ниже средней цены шоколад продается в Свердловской, Челябинской, Волгоградской областях и Пермском крае, где его средняя стоимость составляет 1,1 рубля.

Исследование показало, что шоколадные плитки чаще всего приобретают бездетные женщины среднего возраста с доходом от 19 до 45 тысяч рублей. На втором месте рейтинга — матери в возрасте от 18 до 29 лет с аналогичным доходом. Третью позицию занимают бездетные женщины того же возраста и уровня дохода.

Уточнения

Шокола́д — кондитерское изделие на основе масла какао, являющегося продуктом переработки какао-бобов — семян шоколадного дерева, богатых теобромином и кофеином.





Регион используется в значении территориальной единицы государства. В России — как общее название субъекта Федерации. Каждый регион обладает уникальным географическим положением.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.