Индия может обогнать Японию в рейтинге ВВП

0:52 Your browser does not support the audio element. Экономика

По мнению некоторых экономистов, валовой внутренний продукт (ВВП) Индии вскоре может превысить ВВП Японии, поскольку экономическая стагнация и слабая иена опускают четвёртую по величине экономику мира на пятое место, сообщает The Japan Times.

Фото: Adobe Stock by Miha Creative, PDM

"Исходя из наших существующих прогнозов, мы ожидали, что Индия обгонит Японию в 2026 году", — рассказал Марсель Тилиант, глава Азиатско-Тихоокеанского региона Capital Economics, добавив, что прогнозы в настоящее время пересматриваются в свете недавних событий.

Международный валютный фонд прогнозирует, что смена произойдёт в 2025 году.

Однако S&P Global Ratings прогнозирует, что две страны поменяются местами в 2030 году.





Уточнения

Стагнация (экономика) — застой в производстве, торговле и т. д.





Ие́на (устар. «йена»; яп. 円 от кит. 圓 «юань») — денежная единица Японии, одна из основных резервных валют мира. Делится на 100 сенов.



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