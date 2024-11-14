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Индия может обогнать Японию в рейтинге ВВП

0:52
Экономика

По мнению некоторых экономистов, валовой внутренний продукт (ВВП) Индии вскоре может превысить ВВП Японии, поскольку экономическая стагнация и слабая иена опускают четвёртую по величине экономику мира на пятое место, сообщает The Japan Times.

Индия может обогнать Японию в рейтинге ВВП
Фото: Adobe Stock by Miha Creative, PDM

"Исходя из наших существующих прогнозов, мы ожидали, что Индия обгонит Японию в 2026 году", — рассказал Марсель Тилиант, глава Азиатско-Тихоокеанского региона Capital Economics, добавив, что прогнозы в настоящее время пересматриваются в свете недавних событий.

Международный валютный фонд прогнозирует, что смена произойдёт в 2025 году.

Однако S&P Global Ratings прогнозирует, что две страны поменяются местами в 2030 году.

 
 

Уточнения

Стагнация (экономика) — застой в производстве, торговле и т. д. 
 

Ие́на (устар. «йена»; яп. от кит. «юань») — денежная единица Японии, одна из основных резервных валют мира. Делится на 100 сенов.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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