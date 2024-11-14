Индия может обогнать Японию в рейтинге ВВП

По мнению некоторых экономистов, валовой внутренний продукт (ВВП) Индии вскоре может превысить ВВП Японии, поскольку экономическая стагнация и слабая иена опускают четвёртую по величине экономику мира на пятое место, сообщает The Japan Times.
"Исходя из наших существующих прогнозов, мы ожидали, что Индия обгонит Японию в 2026 году", — рассказал Марсель Тилиант, глава Азиатско-Тихоокеанского региона Capital Economics, добавив, что прогнозы в настоящее время пересматриваются в свете недавних событий.
Международный валютный фонд прогнозирует, что смена произойдёт в 2025 году.
Однако S&P Global Ratings прогнозирует, что две страны поменяются местами в 2030 году.
Стагнация (экономика) — застой в производстве, торговле и т. д.
Ие́на (устар. «йена»; яп. 円 от кит. 圓 «юань») — денежная единица Японии, одна из основных резервных валют мира. Делится на 100 сенов.
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