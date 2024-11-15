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В Японии запретят сотрудникам компаний работать более 14 дней подряд

1:04
Экономика

Работа в течение 14 дней подряд или более может привести к ухудшению психического здоровья сотрудников, согласно исследованию министерства здравоохранения Японии, сообщает The Japan Times.

В Японии запретят сотрудникам компаний работать более 14 дней подряд
Фото: Wikipedia by Vosicos635, CC BY-SA 4.0

В 2023 финансовом году количество компенсационных выплат работникам за заболевания головного мозга и сердца, вызванные чрезмерным стрессом на работе, составило 1023, что на 220 больше, чем в предыдущем году. 

Согласно действующему законодательству, работодатели обязаны предоставлять один выходной в неделю, но могут планировать его как четыре выходных дня, распределённых в течение четырёхнедельного периода.

Экспертный комитет, обсуждающий поправки к Закону о трудовых стандартах, в проекте своего доклада о трудовом законодательстве предложил ввести ограничение на количество рабочих дней подряд. Этот шаг направлен на улучшение психического здоровья работников и решение печально известной проблемы переработки в стране.

Уточнения

Рабо́тник или сотру́дник — субъект трудового права, физическое лицо, работающее по трудовому договору у работодателя и получающее за это заработную плату.

Компенсацио́нные вы́платы — денежные выплаты, один из трёх элементов заработной платы работника, состоящий из доплат и надбавок компенсационного характера.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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