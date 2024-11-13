Минэкономразвития РФ сообщило об ускорении роста цен

0:46 Your browser does not support the audio element. Экономика

Если учитывать разное количество дней в рассматриваемых периодах, то средние квоты суточной инфляции увеличились более чем в два раза. С начала текущего года, по состоянию на 11 ноября, общий рост цен составил 7,02 процента, что превышает аналогичный показатель прошлого года. Об этом информирует Министерство экономического развития.

Фото: Adobe Stock by alexkich, PDM

В сегменте продовольственных товаров за последний период зафиксировано увеличение цен на 0,55 процента, в то время как в непродовольственном секторе этот индекс поднялся на 0,09 процента. В сфере услуг инфляция составила 0,38 процента.

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