Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Нежные яичные котлеты: простой рецепт с необычными ингредиентами
На что обратить внимание при выборе дивана
Ранние сорта томатов, которые помогут получить урожай даже в суровом климате
Что можно давать белкам: советы по выбору угощений
В РФ стали запрещать эксплуатацию машин, ввезённых по параллельному импорту
Более 20 регионов России подписали соглашения по сдерживанию цен на сливочное масло
Как выбрать идеальный пуховик для женщин plus size
Ольга Бузова впервые высказалась об интиме Натана с Лерчек и Бьянкой
Хоккеиста Макарова отстранили во Франции за допинг

Минэкономразвития РФ сообщило об ускорении роста цен

0:46
Экономика

Если учитывать разное количество дней в рассматриваемых периодах, то средние квоты суточной инфляции увеличились более чем в два раза. С начала текущего года, по состоянию на 11 ноября, общий рост цен составил 7,02 процента, что превышает аналогичный показатель прошлого года. Об этом информирует Министерство экономического развития.

Минэкономразвития РФ сообщило об ускорении роста цен
Фото: Adobe Stock by alexkich, PDM

В сегменте продовольственных товаров за последний период зафиксировано увеличение цен на 0,55 процента, в то время как в непродовольственном секторе этот индекс поднялся на 0,09 процента. В сфере услуг инфляция составила 0,38 процента.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как завоевать любовь кошки
Домашние животные
Как завоевать любовь кошки Аудио 
Япония расширяет аукционы по продаже в РФ подержанных автомобилей. Санкции будут ослаблены
Услуги
Япония расширяет аукционы по продаже в РФ подержанных автомобилей. Санкции будут ослаблены Аудио 
Популярное
Антирейтинг автомобилей по коррозийной устойчивости

Уже после первой зимы некоторые автомобили начинают ржаветь, даже при самом тщательном уходе.

Какие авто ржавеют быстрее всех
Почему можно получить штраф за телефон, даже не держа его в руках
Почему можно получить штраф за телефон, даже не держа его в руках
Удивительные факты о первых цивилизациях, которые изменят представление о древнем мире
Типичные ошибки при мытье головы, из-за которых страдают ваши волосы
Птичьи перья сделают более безопасными наши полёты Игорь Буккер Дипломат, литератор и музыкант Грибоедов — смерть на чужбине, ненапечатанная пьеса и пробитая на дуэли рука Сергей Лебедев Конференция по климату в Баку: Алиев пригрозил Европе ограничить поставки газа Любовь Степушова
Как не заснуть за рулём: эффективные приёмы для водителей
Почему чернеют листья у спатифиллума и как это исправить
Грибы в саду: признак плодородия или проблема
Грибы в саду: признак плодородия или проблема
Последние материалы
На что обратить внимание при выборе дивана
Ранние сорта томатов, которые помогут получить урожай даже в суровом климате
В РФ стали запрещать эксплуатацию машин, ввезённых по параллельному импорту
Что можно давать белкам: советы по выбору угощений
Более 20 регионов России подписали соглашения по сдерживанию цен на сливочное масло
Как выбрать идеальный пуховик для женщин plus size
Ольга Бузова впервые высказалась об интиме Натана с Лерчек и Бьянкой
Хоккеиста Макарова отстранили во Франции за допинг
Минэкономразвития РФ сообщило об ускорении роста цен
Учёные обнаружили нейтринный туман, который мешает поиску тёмной материи
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.