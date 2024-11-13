США, Канада и Финляндия собрались бросить вызов России в Арктике

США, Канада и Финляндия собрались догнать Россию в Арктике

1:39 Your browser does not support the audio element. Экономика

Советник по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил о подписании меморандума о взаимопонимании между США, Канадой и Финляндией. Этот документ направлен на развитие сотрудничества в области строительства ледоколов для работы в арктических и полярных регионах.

Фото: commons.wikimedia.org by Tuomas Romu, CC BY-SA 4.0

В заявлении, опубликованном Белым домом, подчёркивается, что это партнёрство способствует укреплению национальной безопасности и обеспечивает мирное и конструктивное взаимодействие в полярных и арктических регионах.

Соглашение предполагает обмен знаниями, информацией и ресурсами для ускорения производства судов. По словам Салливана, это укрепит международное регулирование и безопасность в регионе, а также создаст устойчивую и конкурентоспособную судостроительную отрасль.

Партнёрство было анонсировано в июле этого года и направлено на удовлетворение национального и глобального спроса на эти важные морские активы, отметил советник.

Стоит отметить, что меморандум о взаимопонимании вовсе не означает, что три страны немедленно начнут строить ледоколы, обмениваясь при этом имеющимися у них техническими решениями. Он означает, что США, Канада и Финляндия не отказываются от сотрудничества в этой сфере. А уж каким оно будет — вопрос пока открытый.

Между тем, в западной прессе много внимания уделяется тому, что эти государства очень отстают от России в том, что касается ледокольного флота. И преодолеть это отставание будет очень непросто, если вообще возможно.