США, Канада и Финляндия собрались бросить вызов России в Арктике

Советник по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил о подписании меморандума о взаимопонимании между США, Канадой и Финляндией. Этот документ направлен на развитие сотрудничества в области строительства ледоколов для работы в арктических и полярных регионах.
В заявлении, опубликованном Белым домом, подчёркивается, что это партнёрство способствует укреплению национальной безопасности и обеспечивает мирное и конструктивное взаимодействие в полярных и арктических регионах.
Соглашение предполагает обмен знаниями, информацией и ресурсами для ускорения производства судов. По словам Салливана, это укрепит международное регулирование и безопасность в регионе, а также создаст устойчивую и конкурентоспособную судостроительную отрасль.
Партнёрство было анонсировано в июле этого года и направлено на удовлетворение национального и глобального спроса на эти важные морские активы, отметил советник.
Стоит отметить, что меморандум о взаимопонимании вовсе не означает, что три страны немедленно начнут строить ледоколы, обмениваясь при этом имеющимися у них техническими решениями. Он означает, что США, Канада и Финляндия не отказываются от сотрудничества в этой сфере. А уж каким оно будет — вопрос пока открытый.
Между тем, в западной прессе много внимания уделяется тому, что эти государства очень отстают от России в том, что касается ледокольного флота. И преодолеть это отставание будет очень непросто, если вообще возможно.
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