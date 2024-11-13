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Сбер проведёт пилотные платежи в криптовалюте до конца 2024 года

0:54
Экономика

Сбербанк намерен провести первые тестовые расчеты с использованием криптовалют в сфере внешнеэкономической деятельности до конца этого года. Об этом заявил заместитель председателя правления банка Анатолий Попов во время встречи с журналистами, пишет "Ридус".

Сбер проведёт пилотные платежи в криптовалюте до конца 2024 года
Фото: flickr.com by Jorge Franganillo, CC BY 2.0

В настоящее время специалисты банка занимаются уточнением деталей экспериментально-правового режима, к разработке которого активно подключилась команда Сбербанка. Эти шаги направлены на дальнейшее развитие и внедрение инновационных финансовых технологий в банковскую практику.

"Мы осознаем значимость использования стейблкоинов или криптовалют для расчётов в международной торговле. Вместе с Банком России прорабатываем нюансы нормативного регулирования, и надеемся провести первые транзакции до наступления нового года", — подчеркнул Попов.

Уточнения

Криптовалю́та — разновидность цифровой валюты, учёт внутренних расчётных единиц которой обеспечивает децентрализованная платёжная система (нет внутреннего или внешнего администратора или какого-либо его аналога), работающая в полностью автоматическом режиме.

Стейблкойн или стейблкоин (от англ. stable — стабильный, coin — монета) — общее название криптовалют, обменный курс которых стараются стабилизировать, например, принудительно привязывая их цену к обычным валютам или котировкам биржевых товаров (золота, зерна, нефти).
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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