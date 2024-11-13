Почему компания SPP из Словакии подписала контракт на закупку газа у Азербайджана

1:25 Your browser does not support the audio element. Экономика

Компания SPP, являющаяся ведущим поставщиком энергии в Словакии, подписала краткосрочный пилотный контракт на закупку природного газа у азербайджанской государственной компании Socar, пишут "Ведомости".

Фото: commons.wikimedia.org by Tash 02, CC BY-SA 4.0

В компании также рассматривают возможность заключения более долгосрочного соглашения, учитывая потенциальные риски прекращения поставок из России через Украину. Данная информация размещена на официальном сайте SPP.

Кроме того, представители компании подчеркнули, что они поддерживают идею продолжения транзита российского газа через территорию Украины на длительный срок, так как это решение является наиболее экономически выгодным для клиентов.

В противном случае, если SPP примет решение прекратить закупки из России и станет приобретать весь необходимый объем газа из альтернативных источников, затраты на физическую доставку его в Словакию возрастут как минимум на 140 миллионов евро.

Российский газ поступает в Европу тремя основными маршрутами: через Украину в Словакию, через Турцию в Болгарию, а также в форме сжиженного природного газа (СПГ).

В конце августа стало известно, что Украина не планирует продлевать соглашение с Россией о транзите газа, которое истекает в конце 2024 года.

Уточнения

Сжи́женный приро́дный газ (СПГ или LNG от англ. liquefied natural gas) — природный газ (преимущественно метан, CH 4 ), искусственно сжиженный путём адиабатического совершения работы в турбодетандере, при этом метан охлаждается до -162 °C для удобства хранения или транспортировки.



Транзит — перевозки пассажиров и грузов из одного пункта в другой через промежуточные пункты.



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