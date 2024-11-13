Более 20 регионов России подписали соглашения по сдерживанию цен на сливочное масло

0:51 Your browser does not support the audio element. Экономика

В 21 регионе России были подписаны соглашения, направленные на сдерживание цен на сливочное масло, об этом сообщают "Известия" со ссылкой на пресс-службу ФАС.

Фото: Adobe Stock by Pixel-Shot, PDM

На данный момент такие соглашения действуют в следующих областях: Амурской, Белгородской, Брянской, Запорожской, Калужской, Кировской, Московской, Орловской, Пензенской, Самарской, Тамбовской, Новосибирской, Саратовской, Херсонской, Челябинской, в республиках Коми, Крым, ДНР и ЛНР, а также в Ставропольском и Хабаровском краях.

ФАС России продолжает предоставлять методическую поддержку местным властям для заключения аналогичных соглашений с целью стабилизации цен на важные социальные продукты.

Уточнения

Соглашение - договор между собой двух или более сторон (субъектов) по какому-либо вопросу с целью установления, изменения или прекращения правовых отношений.





Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) — федеральный орган исполнительной власти, контролирующий соблюдение антимонопольного законодательства.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.