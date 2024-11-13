Более 20 регионов России подписали соглашения по сдерживанию цен на сливочное масло

В 21 регионе России были подписаны соглашения, направленные на сдерживание цен на сливочное масло, об этом сообщают "Известия" со ссылкой на пресс-службу ФАС.
На данный момент такие соглашения действуют в следующих областях: Амурской, Белгородской, Брянской, Запорожской, Калужской, Кировской, Московской, Орловской, Пензенской, Самарской, Тамбовской, Новосибирской, Саратовской, Херсонской, Челябинской, в республиках Коми, Крым, ДНР и ЛНР, а также в Ставропольском и Хабаровском краях.
ФАС России продолжает предоставлять методическую поддержку местным властям для заключения аналогичных соглашений с целью стабилизации цен на важные социальные продукты.
Соглашение - договор между собой двух или более сторон (субъектов) по какому-либо вопросу с целью установления, изменения или прекращения правовых отношений.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) — федеральный орган исполнительной власти, контролирующий соблюдение антимонопольного законодательства.
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