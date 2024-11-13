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Российская нефть вновь продаётся в Китае с премией

Российскую нефть перестали продавать в Китай со скидкой
2:21
Экономика

Российская нефть ESPO (ВСТО) снова торгуется на основном для неё рынке Китая с премией, сообщили РБК в Центре ценовых индексов (ЦЦИ).

Российскую нефть перестали продавать в Китай со скидкой
Фото: commons.wikimedia.org by АльфваНбим, CC0

До 2022 года такая ситуация была типичной, но последние два с половиной года премия к ближневосточному бенчмарку Dubai отсутствовала.

По последним данным ЦЦИ, премия ESPO к Platts Dubai на базисе CIF (в порту потребителя) в Китае достигла примерно 0,7 доллара за баррель. "В течение последних 2,5 лет наблюдался дисконт к Dubai, но в конце октября премия вернулась", — отмечает аналитик центра Давид Мартиросян.

Ранее премия на ESPO фиксировалась по отношению к бенчмарку Brent, хотя такое сравнение менее типично. В конце сентября для китайского рынка она составляла 0,2-0,5 доллара на базисе DES (поставка в порт без растаможивания) и наблюдалась впервые с ноября 2023 года, сообщало агентство Reuters.

Ранее скидка на FOB Козьмино для марки в среднем по месяцу минимально достигала 2,6 доллара за баррель, этот уровень был зафиксирован в марте 2024 года, согласно данным ЦЦИ. В то же время премия в дальневосточном порту в последний раз наблюдалась только в феврале 2022 года, составив тогда 2,23 доллара за баррель, после чего в марте сменилась дисконтом к Dubai, сразу в размере 14,28 доллара за баррель.

Основная причина сложившейся динамики — высокий спрос со стороны китайских НПЗ, считает директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев. Речь идёт как о независимых нефтепереработчиках, так и, например, о государственной компании Sinopec.

Дополнительным стимулом стало снижение в этом году поставок в Китай арктических российских сортов Novy Port, ARCO и Varandey. В ЦЦИ добавляют, что поддержку премиальным продажам ESPO могло оказать и сокращение закупок иранской нефти.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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