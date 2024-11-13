Русагро стала собственником белгородской Агро-Белогорье

0:59 Your browser does not support the audio element. Экономика

Группа "Русагро", являющаяся одним из ведущих агрохолдингов в России, успешно завершила сделку по приобретению 100% долей и контролю над производителем свинины группой компаний "Агро-Белогорье", сообщает "Бел.Ру".

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"Группа Русагро, крупнейший вертикальный агрохолдинг России, объявляет о закрытии сделки по консолидации 100% долей и контроля над ООО "ГК Агро-Белогорье… Консолидация ООО "ГК Агро-Белогорье" позволит Русагро стать №2 производителем свинины в Российской Федерации, реализовать масштабные синергетические эффекты в сельскохозяйственном и мясном бизнес-направлениях Группы", — сообщается представителями "Русагро".

В состав "Агро-Белогорья" входят 20 свиноводческих комплексов, три завода по производству комбикормов, мясоперерабатывающее производство и земельный банк. Активы этой компании расположены в Белгородской области.

Уточнения

Акти́в (англ asset) — часть бухгалтерского баланса (левая сторона), отражающая состав и стоимость имущества организации на определённую дату; совокупность имущества, принадлежащего юридическому лицу или предпринимателю.





Консолидация (от лат. con — вместе, solido — укрепляю) — укрепление, объединение, интеграция, сплочение чего-либо (лиц, групп, организаций, движений и прочего):





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