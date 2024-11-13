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Проект Rio Tinto по добыче лития стоимостью 2,7 миллиарда долларов вызвал протесты в Сербии

1:37
Экономика

По данным Геологической службы США, в Сербии находятся месторождения лития общим объёмом 1,2 миллиона тонн, они являются крупнейшими в Европе после Германии и Чехии.

Проект Rio Tinto по добыче лития стоимостью 2,7 миллиарда долларов вызвал протесты в Сербии
Фото: commons.wikimedia.org by Dnn87, CC BY 3.0

Проект англо-австралийской компании Rio Tinto Group стоимостью 2,55 миллиарда евро (2,7 миллиарда долларов) по добыче лития всё ещё нуждается в окончательном утверждении, хотя и поддерживаются правительством Сербии, а также лидерами ЕС, которые в последние недели были в Белграде, и официальными лицами США, сообщает Reuters.

Согласно соглашению между Rio Tinto и правительством Сербии, литий будет поставляться автомобильной промышленности Германии. По словам председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, проект в конечном итоге принесет 20 000 рабочих мест и 6 миллиардов евро в сербскую экономику.

Согласно сентябрьскому опросу, проведённому белградской компанией NSPM, почти 60% избирателей Сербии выступают против проекта, и лишь четверть — за.

Оппозиционные партии по всему политическому спектру и экологические организации пытаются остановить утверждение проекта Rio Tinto, заявляя, что добыча лития уничтожит окружающую среду.

Поэтому сегодня президент Сербии Александр Вучич пытается балансировать — поддерживает связи с Россией и Китаем и не отклоняет план по сближению с Европейским союзом.

Уточнения

Протест (от лат. protestari — свидетельствовать, заявлять) — публичное выражение несогласия, неодобрения или несогласия с идеей или действием, обычно политическим. Крайняя форма социального протеста может перерасти в революцию, (переворот).
 

Как простое вещество литий — это очень лёгкий (обладает наименьшей плотностью среди всех металлов), мягкий щелочной металл серебристо-белого цвета.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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