В ФРГ надеются на общее будущее с предпринимателями из России

Предприниматели из Германии и России стремятся к укреплению сотрудничества и хотят строить общее будущее, заявил Ульф Шнайдер, глава консалтинговой компании Schneider Group.
"Возвращение к прошлому невозможно. Многое изменилось. Обе стороны испытывают разочарование и недовольство. Я не хочу судить об этом, но таково моё мнение. Однако я также чувствую, что и русские, и немцы хотят продолжать взаимодействовать. Когда я общаюсь с деловыми партнёрами, коллегами или знакомыми на мероприятиях в России и в этой стране, у меня всегда возникает желание, чтобы мы каким-то образом снова построили общее будущее", — сказал Шнайдер в интервью Berliner Zeitung.
Он выразил признательность представителям российской экономики за то, что они продолжают пытаться вовлечь западную экономику в сотрудничество, несмотря на сложную политическую ситуацию.
Шнайдер выразил надежду на то, что немецкий и российский бизнес смогут выработать видение будущего взаимодействия, например, в области торговли, культурного и научного обмена.
В октябре посол России в Германии Сергей Нечаев в интервью журналисту Флавио фон Витцлебену с сожалением высказался о том, что в последние годы немецкая сторона разорвала большую часть сотрудничества с Россией, в том числе в экономической сфере, где у стран были прочные и выгодные связи.
Однако он выразил надежду на то, что со временем отношения между Москвой и Берлином нормализуются.
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