Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
"Бессмертная" роща: в США нашли организм возрастом до 80 тысяч лет
Узнайте, что связывает ваших домашних кошек с дикими тиграми
Как подготовить машину к суровой зиме
Как мужской и женский мозг реагируют на непредвиденные ситуации за рулем
Что делать, чтобы не "убить" двигатель и продлить его срок службы
США кинули Украину, считают в Верховной раде
Зеленский экстренно обратился к Западу. Что его сподвигло?
Пьяный за рулем припаркованного авто: что вам грозит по закону
Езда с габаритными огнями вместо ближнего света: что нужно знать

В ФРГ надеются на общее будущее с предпринимателями из России

В Германии выразили надежду на общее будущее с российским бизнесом
1:37
Экономика

Предприниматели из Германии и России стремятся к укреплению сотрудничества и хотят строить общее будущее, заявил Ульф Шнайдер, глава консалтинговой компании Schneider Group.

В Германии выразили надежду на общее будущее с российским бизнесом
Фото: flickr.com by Paul Korecky, CC BY-SA 2.0

"Возвращение к прошлому невозможно. Многое изменилось. Обе стороны испытывают разочарование и недовольство. Я не хочу судить об этом, но таково моё мнение. Однако я также чувствую, что и русские, и немцы хотят продолжать взаимодействовать. Когда я общаюсь с деловыми партнёрами, коллегами или знакомыми на мероприятиях в России и в этой стране, у меня всегда возникает желание, чтобы мы каким-то образом снова построили общее будущее", — сказал Шнайдер в интервью Berliner Zeitung.

Он выразил признательность представителям российской экономики за то, что они продолжают пытаться вовлечь западную экономику в сотрудничество, несмотря на сложную политическую ситуацию.

Шнайдер выразил надежду на то, что немецкий и российский бизнес смогут выработать видение будущего взаимодействия, например, в области торговли, культурного и научного обмена.

В октябре посол России в Германии Сергей Нечаев в интервью журналисту Флавио фон Витцлебену с сожалением высказался о том, что в последние годы немецкая сторона разорвала большую часть сотрудничества с Россией, в том числе в экономической сфере, где у стран были прочные и выгодные связи.

Однако он выразил надежду на то, что со временем отношения между Москвой и Берлином нормализуются.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Финляндия сталкивается с повышенным риском отключений электроэнергии
Экономика и бизнес
Финляндия сталкивается с повышенным риском отключений электроэнергии Аудио 
В США прокомментировали эффективность российского истребителя Су-57
Военные новости
В США прокомментировали эффективность российского истребителя Су-57 Аудио 
Легенды среди собак: удивительные факты о немецкой овчарке
Домашние животные
Легенды среди собак: удивительные факты о немецкой овчарке Аудио 
Популярное
Антирейтинг автомобилей по коррозийной устойчивости

Уже после первой зимы некоторые автомобили начинают ржаветь, даже при самом тщательном уходе.

Какие авто ржавеют быстрее всех
Удивительные факты о первых цивилизациях, которые изменят представление о древнем мире
Удивительные факты о первых цивилизациях, которые изменят представление о древнем мире
Почему можно получить штраф за телефон, даже не держа его в руках
Как не заснуть за рулём: эффективные приёмы для водителей
Птичьи перья сделают более безопасными наши полёты Игорь Буккер Дипломат, литератор и музыкант Грибоедов — смерть на чужбине, ненапечатанная пьеса и пробитая на дуэли рука Сергей Лебедев Конференция по климату в Баку: Алиев пригрозил Европе ограничить поставки газа Любовь Степушова
Типичные ошибки при мытье головы, из-за которых страдают ваши волосы
Почему чернеют листья у спатифиллума и как это исправить
Как правильно готовить брокколи для максимальной пользы и красоты
Как правильно готовить брокколи для максимальной пользы и красоты
Последние материалы
"Бессмертная" роща: в США нашли организм возрастом до 80 тысяч лет
Узнайте, что связывает ваших домашних кошек с дикими тиграми
Как подготовить машину к суровой зиме
Как мужской и женский мозг реагируют на непредвиденные ситуации за рулем
Что делать, чтобы не "убить" двигатель и продлить его срок службы
США кинули Украину, считают в Верховной раде
Пьяный за рулем припаркованного авто: что вам грозит по закону
Зеленский экстренно обратился к Западу. Что его сподвигло?
Езда с габаритными огнями вместо ближнего света: что нужно знать
Какое количество камер действительно работает на российских дорогах
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.