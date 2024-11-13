Стало известно о новой схеме мошенничества с установкой фейковых приложений для получения посылок

1:22 Your browser does not support the audio element. Экономика

Прокуратура Москвы сообщила о новой мошеннической схеме, связанной с предложениями установить на телефон различные приложения.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

По информации ТАСС, злоумышленники обманули 65-летнюю пенсионерку, сообщив ей о поступлении почтовой посылки на ее имя. Чтобы получить эту посылку, ей посоветовали установить определенное приложение.

Звонившие невозмутимо уверили женщину, что оформление получения можно сделать дистанционно через специальную программу. После перехода по предоставленной ссылке и установки приложения, телефон пенсионерки перестал функционировать.

Затем ей начали звонить псевдосотрудники банков и правоохранительных органов, утверждающие, что были зафиксированы попытки оформить крупный кредит с ее поручительством. Обманщики убедили женщину снять имеющиеся у нее сбережения, взять кредит и перевести деньги на "безопасные счета".

В результате пенсионерка потеряла 1,8 миллиона рублей, отправив их на указанные мошенниками счета.

Столичная прокуратура настоятельно призвала граждан не поддаваться на телефонные указания незнакомцев, не устанавливать программы и приложения по их просьбе, а также не переходить по подозрительным ссылкам.

Уточнения

Прокурату́ра — система государственных органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина, а также выполнение иных функций, определённых национальным законодательством.





Приложение (одно из значений) — прикладная компьютерная программа.





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