Газпром приостановил поставки газа в Армению

Поставки газа из России в Армению были приостановлены на примерно сутки. Об этом 13 ноября сообщила компания "Газпром Армения", передает EADaily.

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"На участке "Казах — Сагурамо" (DN 1000) транзитного магистрального газопровода "Северный Кавказ — Закавказье" на территории Грузии будут проводиться аварийно-восстановительные работы. В связи с этим газоснабжение приостановлено сегодня с 10.00 до 22.00 14 ноября", — заявили в компании.

На данный момент жители Армении получают газ за счет внутренних запасов и дополнительных поставок из Ирана.

Ранее сообщалось, что Брюссель рассматривает введение новых санкций против российского СПГ. Для европейских потребителей это означает только одно — цены на газ снова повысятся.

Уточнения

Публичное акционерное общество «Газпром» (ПАО «Газпром», газовая промышленность) — российская транснациональная энергетическая компания, более 50 % (контрольный пакет) акций которой принадлежит государству.



Газопрово́д — инженерное сооружение, предназначенное для транспортировки природного газа с помощью трубопровода. Газ по газопроводам и газовым сетям подаётся под определённым избыточным давлением.





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