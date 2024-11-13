Аккумуляторный гигант CATL из Китая готов построить завод в США, если Трамп откроет двери

CATL, крупнейший в мире производитель аккумуляторов, рассмотрит возможность строительства завода в США, если избранный президент Дональд Трамп откроет двери для китайских инвестиций в цепочку поставок электромобилей, сообщил Reuters основатель и председатель правления компании Робин Цзен.
Торговые барьеры помешали работе некоторых ведущих мировых компаний по производству аккумуляторов и электромобилей, в том числе CATL и её крупнейшего конкурента по производству аккумуляторов BYD. В отличие от CATL, BYD также производит электромобили и теперь конкурирует с Tesla за лидерство в мировых продажах электромобилей.
Ранее Трамп заявил, что США открыты для таких китайских автопроизводителей, которые будут производить автомобили в Соединённых Штатах. В августовском интервью агентству Reuters Трамп сказал:
"Мы собираемся предоставить стимулы. Если Китай и другие страны захотят приехать сюда и продавать автомобили, то они должны построить здесь заводы и нанять наших рабочих".
Электрический аккумулятор — вторичный химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда. Для заряда аккумулятора электрический ток пропускается в направлении, обратном направлению тока при разряде.
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