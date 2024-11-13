Аккумуляторный гигант CATL из Китая готов построить завод в США, если Трамп откроет двери

1:08 Your browser does not support the audio element. Экономика

CATL, крупнейший в мире производитель аккумуляторов, рассмотрит возможность строительства завода в США, если избранный президент Дональд Трамп откроет двери для китайских инвестиций в цепочку поставок электромобилей, сообщил Reuters основатель и председатель правления компании Робин Цзен.

Фото: commons.wikimedia.org by Yo-Co-Man, CC BY-SA 4.0

Торговые барьеры помешали работе некоторых ведущих мировых компаний по производству аккумуляторов и электромобилей, в том числе CATL и её крупнейшего конкурента по производству аккумуляторов BYD. В отличие от CATL, BYD также производит электромобили и теперь конкурирует с Tesla за лидерство в мировых продажах электромобилей.

Ранее Трамп заявил, что США открыты для таких китайских автопроизводителей, которые будут производить автомобили в Соединённых Штатах. В августовском интервью агентству Reuters Трамп сказал:

"Мы собираемся предоставить стимулы. Если Китай и другие страны захотят приехать сюда и продавать автомобили, то они должны построить здесь заводы и нанять наших рабочих".

Уточнения

Электрический аккумулятор — вторичный химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда. Для заряда аккумулятора электрический ток про­пус­ка­ется в на­прав­ле­нии, об­рат­ном на­прав­ле­нию то­ка при раз­ря­де.





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