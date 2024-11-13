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США предложили ЕС согласовать законодательство насчёт СПГ. А то возможны проблемы

США обратились к ЕС по поводу поставок СПГ. И намекнули на проблемы
Экономика

Администрация президента США Джо Байдена обратилась к Европейскому союзу с просьбой о согласовании законодательства в области поставок сжиженного природного газа (СПГ) между США и Европой.

США обратились к ЕС по поводу поставок СПГ. И намекнули на проблемы
Фото: commons.wikimedia.org by Floydrosebridge, CC BY-SA 3.0

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на письмо, которое оказалось в его распоряжении.

В письме, датированном 28 октября, американские чиновники выразили понимание того, что процесс согласования займёт время.

Однако они подчеркнули, что хотели бы начать обсуждение как можно скорее, чтобы обеспечить надёжные и стабильные поставки природного газа из США в Европу. Весьма недвусмысленный намёк на возможные проблемы, если европейцы завязнут в согласовании вопроса.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила ранее, что планирует обсудить с избранным президентом США Дональдом Трампом увеличение закупок сжиженного природного газа из США для замены поставок из России.

Напомним, Еврокомиссия ставит своей целью полный отказ от закупок природного газа в России к 2027 году. Причём как сжиженного, так и поставляемого по трубопроводам.

Вот только не все европейские лидеры уверены в том, что Европа в состоянии обойтись без российского природного газа. О чём накануне, например, заявил президент Сербии Александр Вучич.

По его мнению, если в самих США значительно вырастет потребление природного газа — а оно вырастет в силу объективных экономических причин в течение трёх-четырех лет, уверен Вучич — то европейским странам придётся вставать в очередь за газом из России.

Поскольку нет других источников, из которых можно было бы получить необходимые европейским странам объёмы природного газа, считает президент Сербии.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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