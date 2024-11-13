США предложили ЕС согласовать законодательство насчёт СПГ. А то возможны проблемы

Администрация президента США Джо Байдена обратилась к Европейскому союзу с просьбой о согласовании законодательства в области поставок сжиженного природного газа (СПГ) между США и Европой.
Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на письмо, которое оказалось в его распоряжении.
В письме, датированном 28 октября, американские чиновники выразили понимание того, что процесс согласования займёт время.
Однако они подчеркнули, что хотели бы начать обсуждение как можно скорее, чтобы обеспечить надёжные и стабильные поставки природного газа из США в Европу. Весьма недвусмысленный намёк на возможные проблемы, если европейцы завязнут в согласовании вопроса.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила ранее, что планирует обсудить с избранным президентом США Дональдом Трампом увеличение закупок сжиженного природного газа из США для замены поставок из России.
Напомним, Еврокомиссия ставит своей целью полный отказ от закупок природного газа в России к 2027 году. Причём как сжиженного, так и поставляемого по трубопроводам.
Вот только не все европейские лидеры уверены в том, что Европа в состоянии обойтись без российского природного газа. О чём накануне, например, заявил президент Сербии Александр Вучич.
По его мнению, если в самих США значительно вырастет потребление природного газа — а оно вырастет в силу объективных экономических причин в течение трёх-четырех лет, уверен Вучич — то европейским странам придётся вставать в очередь за газом из России.
Поскольку нет других источников, из которых можно было бы получить необходимые европейским странам объёмы природного газа, считает президент Сербии.
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