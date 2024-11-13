Эксперты рассказали, в каких сферах на Ямале больше всего зарабатывают

1:55 Your browser does not support the audio element. Экономика

В октябре на Ямале работодатели предлагали наиболее высокие зарплаты в сферах доставки, логистики и грузоперевозок, сообщает URA.RU.

Фото: eigene Bilder by Томас Грэмс, PDM

Согласно данным экспертов "Авито Работы", средний уровень заработной платы для новых сотрудников в этих областях составил около 122 963 рублей в месяц при полной занятости.

На втором месте по уровню оплаты труда оказались специалисты в сфере управления транспортной инфраструктурой. Им предлагали в среднем 117 064 рублей в месяц за полный рабочий день.

Значительный рост зарплат наблюдался в сфере добычи, переработки и транспортировки нефтегазовых продуктов. Кандидаты на вакансии в этой отрасли могли рассчитывать на среднюю зарплату в размере 99 268 рублей в месяц, что на 43% больше, чем в прошлом году.

Уточнения

Яма́л — полуостров на севере Западной Сибири, на территории Ямало-Ненецкого автономного округа России. Длина полуострова — 700 км, ширина — до 240 км. Омывается Карским морем и Обской губой.





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