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На объектах бывшего Байкальского ЦБК идут работы по монтажу очистного оборудования

2:42
Экономика

Рабочие приступили к монтажу технологического оборудования для откачки и очистки отходов на объектах бывшего Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, в экопроекте задействованы цех очистных сооружений (ЦОС) и полигон "Бабхинский".

Федеральный экологический оператор, предприятие "Росатома", приступил к реализации задуманного еще летом 2023 года. И только к данному моменту удалось подготовить площадки к установке сложнейшего очистного оборудования. В частности, рабочие освободили от мусора территорию, возвели производственные цеха, подвели сети инженерного обеспечения. Как рассказал гендиректор ФГУП "ФЭО" Максим Погодин, основное технологическое оборудование смонтируют до конца года.

В начале 2025 года стартуют пуско-наладочные работы, рабочие завершат обвязку. После этого начнется откачка и очистка отходов щелока и надшламовых вод.

Стоит отметить, что оборудование было разработано инженерами специально для выполнения данной задачи. Сложная 13-ступенчатая очистка позволит добиться качества воды в соответствии с действующими в РФ нормативами.

В цехе очистных сооружений откачают 288 тысяч кубометров щелокосодержащих сточных вод с последующим очищением, затем территория будет рекультивирована.

На полигоне "Бабхинский" откачают и очистят около 400 тысяч кубометров надшламовых вод. Затем поверхность полигона укроют специальным покрытием, состоящим из нескольких слоев, для защиты от осадков и попадания опасных веществ в грунтовые воды.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев отметил, что совместными усилиями постепенно решается задача по ликвидации объектов бывшего БЦБК, что немаловажно для экологического благополучия Байкальска. Подобный проект будет также способствовать социально-экономическому развитию города, в том числе и привлечению туристов.

Федеральный экологический оператор создает высокоэффективную систему управления отходами, тем самым предотвращая появление очередных "вредных" объектов.

Безопасная система обращения с промышленными отходами создается "Ростатомом" в рамках нацпроекта "Экология". Ликвидация опасных для окружающей среды объектов осуществляется, помимо Байкальска, в городе Усолье-Сибирское, на территории полигона "Красный Бор" в Ленинградской области, а также в Магнитогорске.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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