Россия столкнулась с беспрецедентным ростом контрабанды золота

Контрабанда золота из России значительно возросла за последний год. По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), количество попыток незаконного вывоза драгоценного металла увеличилось в 2,5 раза.
При этом не только ФТС ведёт борьбу с контрабандистами: среди нарушителей есть и так называемые бизнес-курьеры, которые помогают компаниям обходить пошлины, пишут "Известия".
Эксперты отмечают, что граждане России стали активнее вывозить золото, зачастую скрывая его в личных вещах, как сообщал ранее Минфин. Однако помимо мелких контрабандистов, также были раскрыты крупные схемы, включая незаконную переправку золота в Китай через Забайкалье.
С увеличением цен на золото, которое осенью установило исторический рекорд, эта незаконная деятельность стала ещё более прибыльной. Тем временем власти ищут способы борьбы с растущей контрабандой, чтобы предотвратить дальнейшие потери для экономики страны.
Контраба́нда — незаконное перемещение (провоз, пронос, доставка) через государственную границу товаров, ценностей и иных предметов.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Уже после первой зимы некоторые автомобили начинают ржаветь, даже при самом тщательном уходе.