Россия столкнулась с беспрецедентным ростом контрабанды золота

1:05 Your browser does not support the audio element. Экономика

Контрабанда золота из России значительно возросла за последний год. По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), количество попыток незаконного вывоза драгоценного металла увеличилось в 2,5 раза.

Фото: commons.wikimedia.org by Gold&Co, Goldankauf Wien, Handel mit Edelmetallen, CC BY-SA 4.0

При этом не только ФТС ведёт борьбу с контрабандистами: среди нарушителей есть и так называемые бизнес-курьеры, которые помогают компаниям обходить пошлины, пишут "Известия".

Эксперты отмечают, что граждане России стали активнее вывозить золото, зачастую скрывая его в личных вещах, как сообщал ранее Минфин. Однако помимо мелких контрабандистов, также были раскрыты крупные схемы, включая незаконную переправку золота в Китай через Забайкалье.

С увеличением цен на золото, которое осенью установило исторический рекорд, эта незаконная деятельность стала ещё более прибыльной. Тем временем власти ищут способы борьбы с растущей контрабандой, чтобы предотвратить дальнейшие потери для экономики страны.

Уточнения

Контраба́нда — незаконное перемещение (провоз, пронос, доставка) через государственную границу товаров, ценностей и иных предметов.



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