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Россия столкнулась с беспрецедентным ростом контрабанды золота

1:05
Экономика

Контрабанда золота из России значительно возросла за последний год. По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), количество попыток незаконного вывоза драгоценного металла увеличилось в 2,5 раза.

Россия столкнулась с беспрецедентным ростом контрабанды золота
Фото: commons.wikimedia.org by Gold&Co, Goldankauf Wien, Handel mit Edelmetallen, CC BY-SA 4.0

При этом не только ФТС ведёт борьбу с контрабандистами: среди нарушителей есть и так называемые бизнес-курьеры, которые помогают компаниям обходить пошлины, пишут "Известия".

Эксперты отмечают, что граждане России стали активнее вывозить золото, зачастую скрывая его в личных вещах, как сообщал ранее Минфин. Однако помимо мелких контрабандистов, также были раскрыты крупные схемы, включая незаконную переправку золота в Китай через Забайкалье.

С увеличением цен на золото, которое осенью установило исторический рекорд, эта незаконная деятельность стала ещё более прибыльной. Тем временем власти ищут способы борьбы с растущей контрабандой, чтобы предотвратить дальнейшие потери для экономики страны.

Уточнения

Контраба́нда — незаконное перемещение (провоз, пронос, доставка) через государственную границу товаров, ценностей и иных предметов.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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