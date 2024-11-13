Чёрный рынок поглотил экономику Украины

0:59 Your browser does not support the audio element. Экономика

Верховная рада Украины признала, что страна теряет примерно $2,4 миллиарда каждый месяц из-за процветающего чёрного рынка и теневых схем.

Фото: commons.wikimedia.org by Silar, CC BY-SA 4.0

Об этом заявила депутат Ольга Василевская-Смаглюк, отметив, что уклонение от налогов, контрабанда и другие серые практики наносят огромный урон экономике.

По её словам, Украина сталкивается с серьёзными потерями из-за широкого распространения чёрного рынка, что снижает поступления в бюджет. Василевская-Смаглюк подчеркнула, что ещё до своей депутатской работы занималась расследованиями в сфере коррупции, включая проблемы с налоговой и таможней.

Глава налогового комитета Рады Даниил Гетманцев ранее утверждал, что теневой сектор может составлять до половины экономики Украины, с особенно высокими показателями в отдельных отраслях, где его доля достигает 60-70%.

Уточнения

Чёрный ры́нок — социальный институт теневой экономики в части незаконного обращения товаров и услуг на рынке. В экономике чёрный рынок является подклассом института рынка и подчиняется тому же закону спроса и предложения.



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