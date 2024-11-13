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Франция предостерегла Трампа от торговой войны с ЕС

1:16
Экономика

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро предупредил, что введение Соединёнными Штатами высоких тарифов на товары из Европейского Союза станет большой ошибкой, которая негативно скажется на американских компаниях в Европе и ухудшит положение среднего класса в США.

Франция предостерегла Трампа от торговой войны с ЕС
Фото: Flickr by Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0

В интервью радиостанции RFI он подчеркнул, что ЕС является крупнейшим торговым партнёром Америки, и применение широких тарифов против европейских товаров ударит по многим американским компаниям, базирующимся в странах ЕС, а также снизит покупательную способность американских потребителей.

Барро добавил, что если администрация Дональда Трампа продолжит эту ошибочную политику, Европа будет готова защитить свои интересы в разных секторах, включая промышленность и сельское хозяйство. Он отметил, что ЕС уже подготовился к возможному конфликту, принимая меры, такие как введение пошлин на китайские автомобили.

Европейские страны начнут переговоры с новой администрацией США, чтобы подчеркнуть, что торговая война может привести к потерям для обеих сторон, и предупредят о возможных ответных мерах в случае введения тарифов.

Уточнения

Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.

До́нальд Джон Трамп — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер. 45-й президент США (2017—2021) и 47-й избранный президент США. 

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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