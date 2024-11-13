Мандаринов в России хватит на всех, несмотря на проблемы с поставками

1:14 Your browser does not support the audio element. Экономика

Доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Мария Долгова прокомментировала информацию о возможном дефиците мандаринов в России.

Фото: wikimedia.org by 7'o'7, PDM

Она отметила, что мандарины импортируются в страну из разных стран, и поставки осуществляются в зависимости от региона. Например, китайские мандарины преимущественно поступают на Дальний Восток, а на европейской части России доминируют турецкие поставки.

Несмотря на неурожай в Турции и наводнение в Испании, урожай мандаринов в Турции в этом году хороший, а поставки из Абхазии уже превысили объёмы прошлого года, пишет Рамблер.

Мария Долгова также подчеркнула, что проблемы с дефицитом мандаринов в стране нет. В то же время, она объяснила, что цены на мандарины в России зависят от ряда факторов, включая стоимость продукции в странах-экспортерах, затраты на логистику, колебания валютного курса рубля, ставки по краткосрочным кредитам и уровень спроса.

В этом году цены на мандарины уже выросли примерно на 20%, и в преддверии новогодних праздников, с увеличением спроса, они могут вырасти ещё на 2-5%.

Уточнения

Мандари́н (лат. Cītrus reticulāta) — небольшое вечнозелёное дерево, вид рода Цитрус (Citrus) семейства Рутовые (Rutaceae); это же слово обозначает плод этого растения.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.