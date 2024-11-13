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Риски для тех, кто хранит доллары: эксперт предупредил о возможном финансовом крахе в США

1:19
Экономика

В США наблюдается настораживающая экономическая ситуация, в которой вероятность нового финансового кризиса значительно возросла.

Риски для тех, кто хранит доллары: эксперт предупредил о возможном финансовом крахе в США
Фото: freepik.com by rawpixel.com, PDM

Российский экономист Валентин Катасонов предупредил, что текущие проблемы американской экономики могут перерасти в кризис, способный затронуть каждого, кто хранит свои сбережения в долларах.

Эксперт отметил, что ситуация в США усложняется рядом факторов. Одной из основных проблем является резкий рост инфляции, который не удается компенсировать привычными методами. Ранее инфляцию удавалось поглощать через экспорт и реальный сектор экономики, но последствия пандемии перекрыли эти пути. Это привело к росту потребительских цен, который ощущают все граждане страны.

Ещё одной угрозой, по словам Катасонова, является невозможность повышения ключевой процентной ставки Федеральной резервной системой. Если ставка будет увеличена, то это может привести к цепной реакции: американцы и компании столкнутся с трудностью получения кредитов на более низкие проценты.

Если экономический спад всё же наступит, предупредил экономист, все, кто хранит доллары, могут столкнуться с потерей своих сбережений, пишет ИА DEITA.RU.

Уточнения

До́ллар Соединённых Штатов Америки (англ. United States dollar) — денежная единица США, одна из основных резервных валют мира. 1 доллар = 100 центов.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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