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Volkswagen инвестировал $800 млн в электромобили на фоне кризиса

1:33
Экономика

Volkswagen AG и Rivian Automotive Inc. укрепили партнерство, увеличив инвестиции VW в совместное предприятие с Rivian еще на $800 миллионов, сообщает Bloomberg.

Volkswagen инвестировал 0 млн в электромобили на фоне кризиса
Фото: commons.wikimedia.org by Christoph Braun, PDM

Это существенное дополнение к уже заявленным вложениям в $5 миллиардов, что свидетельствует о серьезности намерений обеих компаний, несмотря на спад глобального спроса на электромобили и возможные изменения в государственной политике США.

Совместное предприятие, получившее название Rivian и VW Group Technology LLC, возглавят два генеральных директора — руководитель программного обеспечения Rivian Вассим Бенсаид и технический директор VW Карстен Хельбинг. В рамках проекта планируется выпуск автомобилей с новыми технологиями к 2027 году.

Компании намерены создать так называемый программно-определяемый автомобиль, чьи технологии затем смогут лицензироваться другими автопроизводителями. На презентации в Пало-Альто был представлен прототип электромобиля, в котором программная архитектура Rivian была интегрирована в тестовый образец VW.

Бенсаид подчеркнул, что благодаря сотрудничеству с VW Rivian сможет сократить издержки и повысить маржинальность продукции за счет масштабов партнера. В свою очередь, для Volkswagen партнерство с более гибкой компанией Rivian означает ускорение разработки и доступ к передовым технологическим решениям.

Уточнения

Volkswagen AG (немецкий: [ˈfɔlksˌvaːgŋ̍] ) — немецкий автомобильный концерн.

Электромобиль — автомобиль, приводимый в движение одним или несколькими электродвигателями с питанием от независимого источника электроэнергии (аккумуляторов, топливных элементов, конденсаторов и т. п.).

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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