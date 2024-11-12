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В России снизят стоимость квот на добычу краба из-за низкого спроса

1:29
Экономика

Запланированные аукционы по продаже квот на добычу камчатского краба в Баренцевом море, назначенные на 13 ноября, были отменены из-за отсутствия заявок.

В России снизят стоимость квот на добычу краба из-за низкого спроса
Фото: freepik.com is licensed under Free More info

Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство) объявило, что повторные торги состоятся 28 ноября, и цена на каждый лот будет снижена до 11,5 млрд рублей, что на 1,3 млрд меньше первоначальной стоимости.

Квоты на добычу камчатского краба на 15 лет включают обязательства по строительству судов или инфраструктуры. Если договоры с победителями будут заключены до 20 декабря 2024 года, право добычи краба начнется с 1 января 2025 года; если позже, добыча начнется только через год.

Решение о снижении стоимости квот связано с ограничениями сбыта: традиционные рынки в Европе и США для российского краба закрыты, а новые рынки — Китай и Япония — требуют живого краба, доставить которого с севера затруднительно. По словам Сергея Несветова из Северо-Западного рыбопромышленного консорциума, высокий ключевой процент и обязательства по инвестициям снижают рентабельность бизнеса, сообщает РБК. Рынок мороженого краба в Китае только начинает развиваться, что также затрудняет перспективы продажи.

Уточнения

Камчатский краб (лат. Paralithodes camtschaticus) — вид неполнохвостых раков из семейства Lithodidae (крабовидных раков-отшельников, или крабоидов).

Квота (лат. quota) — норма, доля или часть чего-либо допускаемого в рамках возможных соглашений и договоров.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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