Финны приобрели российскую арену в Хельсинки

0:40 Your browser does not support the audio element. Экономика

Финские инвесторы приобрели спортивно-концертную арену Helsinki Hall, которая ранее принадлежала российским собственникам.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Как сообщает Helsingin Sanomat (HS), сделка получила одобрение финских властей и Евросоюза, что стало важным шагом для завершения продажи.

Представитель российских владельцев, член совета директоров компании Helsinki Halli Oy Кай Паананен, подтвердил, что необходимые документы подписаны, и все формальности урегулированы.

В свою очередь, представители финской компании Trevian Kasvu LP Ky также подтвердили успешное завершение сделки.

Уточнения

Хе́льсинки (фин. Helsinki, швед. , до 1926 года в русском языке использовали шведское название Ге́льсингфорс, позже — Ге́льсинки) — столица и крупнейший город Финляндии, административный центр провинции Уусимаа (Нюланд).



Аре́на (от лат. [h]arena «песок») — сооружение для проведения массовых мероприятий.



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