В России пресекли попытку незаконного ввоза 180 тонн груш

1:01 Your browser does not support the audio element. Экономика

Россельхознадзор пресек попытку ввоза 180 тонн санкционных груш сорта "Конференция" европейского происхождения через Казахстан.

Фото: commons.wikimedia.org by Mleprince, CC BY-SA 3.0

Груши были задержаны 9 ноября 2024 года на контрольном посту "Маштаково" в Оренбургской области. Они сопровождались фитосанитарными сертификатами, выданными комитетом государственной инспекции Минсельхоза Казахстана, которые указывали Казахстан в качестве страны происхождения. Однако при проверке были обнаружены следы перемаркировки на ящиках: старые надписи на иностранном языке и маркировки с указанием таких стран, как Польша и Бельгия, свидетельствовали о реальном происхождении продукции.

Все выявленные груши будут уничтожены на территории Оренбургской области. Россельхознадзор также обратился к казахстанскому комитету с просьбой расследовать инцидент и провести переговоры для предупреждения подобных случаев в будущем.

Уточнения

Гру́ша (лат. Pýrus) — род плодовых и декоративных деревьев и кустарников семейства розовые (Rosaceae), а также их плод.



Казахста́н (каз. Қазақстан / Qazaqstan, МФА: ), устар. Казакстан; официальное название — Респу́блика Казахста́н (каз. Қазақстан Республикасы / Qazaqstan Respublikasy, МФА: ; аббревиатура — РК) — государство в Центральной Азии и в Восточной Европе.



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