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Альфа-Банк стал обладателем офисов ВТБ в петербургском комплексе Толстой сквер

1:18
Экономика

По информации "Нового проспекта", на аукционе были реализованы офисные помещения ВТБ, расположенные в Петроградском районе Санкт-Петербурга.

Альфа-Банк стал обладателем офисов ВТБ в петербургском комплексе Толстой сквер
Фото: web.archive.org by markklimyuk9000, CC BY-SA 3.0

В лот вошли площади общей площадью 6,6 тыс. м², которые являются частью комплекса "Толстой сквер". Общая стоимость сделки составила 1,13 млрд рублей.

Согласно протоколу торгов, в торгах участвовали два претендента. Первым был АО "Независимая финансовая группа", а вторым — АО "Альфа-Банк", который и одержал победу. По информации с сайта kartoteka.ru, АО "Независимая финансовая группа" представляла интересы холдинга "Империя" под управлением Андрея Фоменко, который владеет сетью бизнес-центров "Сенатор".

Банк ВТБ выставил офисную часть комплекса "Толстой сквер", находящегося по адресу улица Льва Толстого, 6, в середине октября.

Стартовая цена торгов была установлена на уровне 861,2 млн рублей. Ранее в указанных помещениях работал офис банка, который освободил их после переезда в новый деловой квартал "Невская ратуша".

Уточнения

Аукцио́н — публичная продажа товаров, ценных бумаг, имущества предприятий, произведений искусства, и других объектов, которая производится по заранее установленным правилам аукциона.

Лот — объект торга на аукционе.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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