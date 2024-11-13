Силуанов заявил, что рубли, а не доллары, являются правильным выбором россиян

Министр финансов России Антон Силуанов в интервью проекту "ТАСС Дети" отметил, что использование рублей является более правильным выбором для граждан страны и что доллары россиянам не нужны.
Силуанов, отвечая на вопрос о важности доллара, подчеркнул, что россияне могут обойтись без этой валюты. Он также сообщил, что наилучший способ хранения сбережений заключается в инвестировании в облигации федерального займа и участие в программе долгосрочных сбережений.
По мнению финансиста, это надежные и прибыльные инвестиции. Именно на это следует ориентироваться, поэтому, если есть небольшая сумма, её стоит вложить на финансовом рынке, добавил министр.
Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли. Если проект убыточен — инвестиции могут быть утрачены полностью или частично.
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