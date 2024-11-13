В США череда ураганов нанесла ущерб производителю удобрений Mosaic

0:49 Your browser does not support the audio element. Экономика

Три урагана, прошедшие один за другим, повлияли на производство фосфатов компании Mosaic в районе Тампы (штат Флорида, США), в третьем квартале, а снижение цен на продукцию также негативно сказалось на результатах, сообщает Bloomberg.

Фото: commons.wikimedia.org by M Tullottes

Выручка упала на 21% до 2,8 млрд долларов по сравнению с предыдущим годом. Акции упали на 7,5% до 25,94 доллара.

Снижение произошло после нескольких лет повышенной волатильности на рынке удобрений.

Неудача Mosaic контрастирует с успехами таких конкурентов, как CF Industries Holdings Inc., которая за тот же трёхмесячный период получила прибыль выше прогнозируемой.

Уточнения

Соединённые Шта́ты Аме́рики — государство в Северной Америке площадью в 9,8 млн км² (3-е место в мире).





Фосфа́ты — соли фосфорных кислот, например ортофосфат калия K 3 PO 4 . Различают ортофосфаты и конденсированные фосфаты, содержащие более одного атома P, образующие связи P—O—P.





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