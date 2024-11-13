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В США череда ураганов нанесла ущерб производителю удобрений Mosaic

0:49
Экономика

Три урагана, прошедшие один за другим, повлияли на производство фосфатов компании Mosaic в районе Тампы (штат Флорида, США), в третьем квартале, а снижение цен на продукцию также негативно сказалось на результатах, сообщает Bloomberg.

В США череда ураганов нанесла ущерб производителю удобрений Mosaic
Фото: commons.wikimedia.org by M Tullottes

Выручка упала на 21% до 2,8 млрд долларов по сравнению с предыдущим годом. Акции упали на 7,5% до 25,94 доллара.

Снижение произошло после нескольких лет повышенной волатильности на рынке удобрений.

Неудача Mosaic контрастирует с успехами таких конкурентов, как CF Industries Holdings Inc., которая за тот же трёхмесячный период получила прибыль выше прогнозируемой.

Уточнения

Соединённые Шта́ты Аме́рики — государство в Северной Америке площадью в 9,8 млн км² (3-е место в мире).
 

Фосфа́ты — соли фосфорных кислот, например ортофосфат калия K3PO4. Различают ортофосфаты и конденсированные фосфаты, содержащие более одного атома P, образующие связи P—O—P.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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