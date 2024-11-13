Вучич заявил, что страны, покупающие американский газ, в будущем снова обратятся к России

2:26 Your browser does not support the audio element. Экономика

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что страны, которые сейчас закупают американский сжиженный природный газ (СПГ), могут оказаться в ситуации, когда им придется обращаться к России за газом, если США решат сократить свои поставки, сообщает "РБК". Это заявление было сделано в рамках 29-й сессии Конференции ООН по изменению климата (COP29) в Баку.

Фото: commons.wikimedia.org by Hannes Grobe, CC BY 3.0

Вучич отметил, что никто не знает, как будет обстоять дело с электроснабжением через три-четыре года, когда внутреннее потребление в США может возрасти, что приведет к сокращению экспорта. Он предсказал, что в такой ситуации те страны, которые отказывались от российского газа, будут вынуждены просить Москву о восстановлении поставок.

Согласно данным Bloomberg, в 2023 году США экспортировали рекордные 91,2 миллиона тонн СПГ, и на данный момент в стране функционируют семь терминалов по его сжижению, а еще пять находятся в стадии строительства. Основными покупателями американского СПГ стали европейские страны.

Financial Times сообщила, что доля СПГ на европейском рынке газа возросла до 34%, тогда как до начала конфликта на Украине она составляла 20%. Однако предложение этого ресурса ограничено, и Европе придется конкурировать за него с азиатскими странами.

Россия продолжает экспортировать СПГ в Европейский Союз. В июле Россия почти обошла США по объемам поставок СПГ в Европу из-за снижения американского экспорта.

В начале 2024 года президент США Джо Байден приостановил рассмотрение новых лицензий на экспорт СПГ, чтобы оценить влияние этого решения на энергобезопасность и стоимость энергоносителей. Это решение вызвало недовольство в 16 штатах, которые заявили о негативных последствиях для экономики и рабочих мест. В результате суд в Луизиане обязал администрацию Байдена возобновить выдачу новых лицензий на экспорт.

Кроме того, Брюссель планирует ввести новые санкции против российского СПГ, что может привести к росту цен на газ для европейских потребителей.

Уточнения

Сжи́женный приро́дный газ — природный газ (преимущественно метан, CH 4 ), искусственно сжиженный путём адиабатического совершения работы в турбодетандере.



Соединённые Шта́ты Аме́рики — государство в Северной Америке площадью в 9,8 млн км² (3-е место в мире).





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