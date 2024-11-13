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Эксперты советуют действовать сейчас — закупаться бриллиантами, так как цены скоро начнут расти

1:09
Экономика

По словам Ярослава Кабакова, директора по стратегии инвестиционной компании "Финам", сейчас идеальное время для приобретения бриллиантов, так как их цена достигла многолетнего минимума, а в будущем ожидается рост стоимости, сообщает "Газета.Ru".

Эксперты советуют действовать сейчас — закупаться бриллиантами, так как цены скоро начнут расти
Фото: commons.wikimedia.org by Ilya Varlamov, CC BY-SA 4.0

На текущий момент рынок находится на низком уровне спроса, что может привести к сокращению объемов производства. Уменьшение запасов в итоге вызовет повышение цен — таким образом, хотя сейчас бриллианты стали дешевле, в ближайшее время их стоимость, скорее всего, вырастет.

Эксперт отметил, что существует определенная цикличность: после увеличения добычи и предложения наступает период снижения спроса, что приводит к охлаждению рынка.

Также стоит отметить, что зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов ранее подчеркивал, что для россиян наиболее надежным способом инвестирования являются золото и бриллианты. Он указал на отмену НДС на их покупку и запуск системы обратного выкупа бриллиантов.

 

Уточнения

Цена́ — количество денег, в обмен на которые продавец готов передать (продать) единицу товара.

Бриллиа́нт — алмаз, которому посредством обработки придана ограненная форма, максимально выявляющая его естественный блеск.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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