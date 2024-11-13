Эксперты советуют действовать сейчас — закупаться бриллиантами, так как цены скоро начнут расти

По словам Ярослава Кабакова, директора по стратегии инвестиционной компании "Финам", сейчас идеальное время для приобретения бриллиантов, так как их цена достигла многолетнего минимума, а в будущем ожидается рост стоимости, сообщает "Газета.Ru".
На текущий момент рынок находится на низком уровне спроса, что может привести к сокращению объемов производства. Уменьшение запасов в итоге вызовет повышение цен — таким образом, хотя сейчас бриллианты стали дешевле, в ближайшее время их стоимость, скорее всего, вырастет.
Эксперт отметил, что существует определенная цикличность: после увеличения добычи и предложения наступает период снижения спроса, что приводит к охлаждению рынка.
Также стоит отметить, что зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов ранее подчеркивал, что для россиян наиболее надежным способом инвестирования являются золото и бриллианты. Он указал на отмену НДС на их покупку и запуск системы обратного выкупа бриллиантов.
Цена́ — количество денег, в обмен на которые продавец готов передать (продать) единицу товара.
Бриллиа́нт — алмаз, которому посредством обработки придана ограненная форма, максимально выявляющая его естественный блеск.
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