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Финляндия ищет пути выхода из кризиса, вызванного разрывом экономических связей с Россией

1:06
Экономика

Финляндия планирует создать специальную экономическую зону (СЭЗ) в приграничных районах, которые сильно пострадали от закрытия границ с Россией, сообщает ТАСС. 

Финляндия ищет пути выхода из кризиса, вызванного разрывом экономических связей с Россией
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Правительство страны представило проект программы, направленной на развитие Восточной Финляндии. В рамках этой инициативы предполагается введение налоговых льгот и других форм поддержки для регионов. Также власти намерены построить дополнительные ветряные электростанции, улучшить доступ к высокоскоростному интернету и привлечь инвестиции в научные исследования и разработки.

Все заинтересованные стороны могут представить свои предложения до 22 ноября текущего года. Программа будет действовать в период с 2025 по 2027 годы.

8 ноября финские власти сообщили о стагнации экономики, вызванной разрывом экономических связей с Россией, особенно заметным в строительном секторе.

Ранее президент Финляндии упоминал о возможном потеплении отношений с Россией.

Уточнения

Финля́ндия — государство в Северной Европе на восточном побережье Балтийского моря.

Кри́зис — переворот, пора переходного состояния, перелом, состояние, при котором существующие средства достижения целей становятся неадекватными, в результате чего возникают непредсказуемые ситуации.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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