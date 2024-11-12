Сбербанк возобновляет некоторые виды льготной ипотеки

1:05 Your browser does not support the audio element. Экономика

С 15 ноября Сбербанк возобновит свои льготные ипотечные программы "Семейная ипотека" и "Ипотека для IT", сообщает "Газета.Ru".

Фото: wikimedia.org by Florstein, CC BY-SA 4.0

По информации банка, эти программы остаются важным фактором, способствующим спросу на новое жилье. В октябре доля кредитов по программе "Семейная ипотека" составила 81% от общего числа ипотечных займов на новые квартиры.

Минимальный первоначальный взнос по льготным программам будет начинаться с 20,1%, но в некоторых случаях он может достигать 50,1%.

Аналитик Михаил Гольдберг из ДОМ.РФ прогнозирует снижение ипотечных ставок к концу 2025 года, однако отметил, что это будет зависеть от макроэкономической ситуации. Он также подчеркнул, что изменения в экономике происходят с задержкой, и влияние повышения ключевой ставки Центрального банка России станет заметным только к середине 2025 года.

Уточнения

"Сберба́нк" — российский финансовый конгломерат, крупнейший универсальный банк России и Восточной Европы.



Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη — подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.