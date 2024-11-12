США делают ставку на ядерную энергетику

1:00 Your browser does not support the audio element. Экономика

Согласно дорожной карте, к 2050 году США планируют построить новые АЭС, перезапустить действующие станции и провести модернизацию существующих объектов, сообщает Bloomberg.

Фото: flickr.com by Peretzp, CC BY-SA 3.0

Спрос на ядерную энергетику растёт в результате увеличения потребления электроэнергии энергоёмкими отраслями, включая обработку данных для искусственного интеллекта.

Корпорация Microsoft в сентябре заключила сделку на поставку электроэнергии с восстановленной атомной электростанции "Три-Майл-Айленд" в Пенсильвании (США).

Alphabet Inc. Google, Amazon.com Inc. и финансист-миллиардер Кен Гриффин недавно выразили новый интерес к развитию атомной энергетики.

Дональд Трамп во время предвыборной кампании призывал к строительству новых ядерных реакторов, чтобы обеспечить электроэнергией энергозатратные центры обработки данных и фабрики.

Уточнения

Microsoft Corporation — американская публичная транснациональная корпорация, один из крупнейших в мире разработчиков в сфере проприетарного программного обеспечения для различного рода вычислительной техники — персональных компьютеров, игровых приставок, КПК, мобильных телефонов и прочего.



А́томная электроста́нция (АЭС) — ядерная установка для производства энергии в заданных режимах и условиях применения.



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