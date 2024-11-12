Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
На певицу Алсу подали в суд
Садальский рассказал, что Пугачёва обижала Людмилу Гурченко
Космический робот соберёт большой космический телескоп
IJCH: посещение сауны помогает укрепить психическое и физическое здоровье
Жена Влада Соколовского сообщила о пластике груди
ГАИ назвала 6 способов надолго сохранить шипы в зимних шинах
Как приготовить гречку, чтобы она стала вашим любимым блюдом
Анастасия Решетова раскрыла, что ей помогает снизить тревожность
Как выбрать форму ногтей для визуального удлинения пальцев

США делают ставку на ядерную энергетику

1:00
Экономика

Согласно дорожной карте, к 2050 году США планируют построить новые АЭС, перезапустить действующие станции и провести модернизацию существующих объектов, сообщает Bloomberg.

США делают ставку на ядерную энергетику
Фото: flickr.com by Peretzp, CC BY-SA 3.0

Спрос на ядерную энергетику растёт в результате увеличения потребления электроэнергии энергоёмкими отраслями, включая обработку данных для искусственного интеллекта.

Корпорация Microsoft в сентябре заключила сделку на поставку электроэнергии с восстановленной атомной электростанции "Три-Майл-Айленд" в Пенсильвании (США).

Alphabet Inc. Google, Amazon.com Inc. и финансист-миллиардер Кен Гриффин недавно выразили новый интерес к развитию атомной энергетики.

Дональд Трамп во время предвыборной кампании призывал к строительству новых ядерных реакторов, чтобы обеспечить электроэнергией энергозатратные центры обработки данных и фабрики.

Уточнения

Microsoft Corporation — американская публичная транснациональная корпорация, один из крупнейших в мире разработчиков в сфере проприетарного программного обеспечения для различного рода вычислительной техники — персональных компьютеров, игровых приставок, КПК, мобильных телефонов и прочего.

А́томная электроста́нция (АЭС) — ядерная установка для производства энергии в заданных режимах и условиях применения.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Хвостатые долгожители: какие породы живут дольше других
Домашние животные
Хвостатые долгожители: какие породы живут дольше других Аудио 
Когда водители могут не уступать автобусу, выезжающему с остановки
Авто
Когда водители могут не уступать автобусу, выезжающему с остановки Аудио 
В Швейцарии удивились планам России по гражданскому "сверхзвуку"
Экономика и бизнес
В Швейцарии удивились планам России по гражданскому "сверхзвуку" Аудио 
Популярное
В Швейцарии удивлены: в России работают над пассажирскими сверхзвуковыми самолётами

Недавно в России было объявлено о новой инициативе, которая может стать настоящим прорывом, говорится в материале швейцарского издания Blick.

В Швейцарии удивились планам России по гражданскому "сверхзвуку"
Когда водители могут не уступать автобусу, выезжающему с остановки
Когда водители могут не уступать автобусу, выезжающему с остановки
В США прокомментировали эффективность российского истребителя Су-57
Ту-214. Самолёт Туполева, который мог заменить западные лайнеры
Московская Росгвардия. Мужество и отвага, помноженные на интеллект Дмитрий Плотников Нетаньяху заинтересован привлечь Путина как гаранта безопасности в Ливане Юрий Бочаров Фронт ожил в направлении на Запорожье. Первая цель — Великая Новосёлка Любовь Степушова
Как понять, что шины нуждаются в замене: основные причины
Как защитить вишню от пустоцвета и получить обильный урожай
Древний Египет и секреты загробного мира: что обнаружили учёные
Древний Египет и секреты загробного мира: что обнаружили учёные
Последние материалы
Как сделать картофель с хрустящей корочкой: секреты, которые нужно знать
Как правильно готовить брокколи для максимальной пользы и красоты
Коты и собаки: тайны их повадок, которые удивляют
На Западе ищут способы помешать созданию финансовой системы БРИКС
Захарова: лгун Зеппельт — колоритный персонаж даже для Германии
Cell: иммуноглобулины оказывают влияние на процесс старения тканей тела
Кудрявцева ответила на хейт после того, как в её фото без фильтров появилось в Сети
Врач рассказала, как отказ от шапки осенью и зимой может привести к параличу лица
Для чего динозаврам нужны были рога?
Рок-группа White Stripes отозвала иск к Трампу
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.