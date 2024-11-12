Таиланд получил приглашение для вступления в БРИКС

Таиланд получил предложение стать партнером БРИКС, сообщает ТАСС.

Фото: flickr.com by Kullez, CC BY 2.0

Кроме того, 11 ноября посол Намибии в Москве Клеменс Хандуукеме Кашуупулва сообщил о желании своей страны присоединиться к БРИКС.

Министр иностранных дел Уганды Джедже Одонго также отметил, что его страна получила приглашение стать партнером БРИКС и сейчас его рассматривает. Малайзия, как стало известно, также была приглашена стать партнером около двух недель назад.

БРИКС была создана в 2006 году, а в 2011 году к первоначальным членам (Бразилия, Россия, Индия и Китай) добавилась ЮАР. В 2024 году Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия стали полноправными членами организации. На саммите БРИКС в Казани 13 стран получили статус партнеров, среди которых Турция, Казахстан, Узбекистан, Алжир, Белоруссия, Боливия, Куба, Индонезия, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда и Вьетнам.

Ранее Путин упоминал о том, что даже в НАТО есть интерес к БРИКС.

Уточнения

БРИКС — объединение девяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР, ОАЭ, Ирана, Египта и Эфиопии, основанное в июне 2006 года (как БРИК, BRIC) в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии, Китая.



Таила́нд — государство в Юго-Восточной Азии, расположенное в юго-западной части полуострова Индокитай и в северной части полуострова Малакка.



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