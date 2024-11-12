Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Адвокат вдовы Градского отреагировала на претензии экс-супруги музыканта по разделу имущества
Туристы из России смогут снимать наличные с карт Мир в банкоматах Ирана
Как выбрать безопасную незамерзайку: три вида спирта и их влияние
Как завоевать любовь кошки
Стало известно, сколько муж Надежды Бабкиной смог заработать на продаже свечей
Побеждайте простуду с помощью этих народных средств и забудьте о лекарствах
Омлет по-японски: нежный рулет, который удивит вас вкусом
Усталость мозга - причина агрессивного поведения
Как правильно варить рис разными способами: кастрюля, мультиварка и сковорода

Таиланд получил приглашение для вступления в БРИКС

Экономика

Таиланд получил предложение стать партнером БРИКС, сообщает ТАСС.

Таиланд получил приглашение для вступления в БРИКС
Фото: flickr.com by Kullez, CC BY 2.0

Кроме того, 11 ноября посол Намибии в Москве Клеменс Хандуукеме Кашуупулва сообщил о желании своей страны присоединиться к БРИКС.

Министр иностранных дел Уганды Джедже Одонго также отметил, что его страна получила приглашение стать партнером БРИКС и сейчас его рассматривает. Малайзия, как стало известно, также была приглашена стать партнером около двух недель назад.

БРИКС была создана в 2006 году, а в 2011 году к первоначальным членам (Бразилия, Россия, Индия и Китай) добавилась ЮАР. В 2024 году Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия стали полноправными членами организации. На саммите БРИКС в Казани 13 стран получили статус партнеров, среди которых Турция, Казахстан, Узбекистан, Алжир, Белоруссия, Боливия, Куба, Индонезия, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда и Вьетнам.

Ранее Путин упоминал о том, что даже в НАТО есть интерес к БРИКС.

Уточнения

БРИКС — объединение девяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР, ОАЭ, Ирана, Египта и Эфиопии, основанное в июне 2006 года (как БРИК, BRIC) в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии, Китая.

Таила́нд — государство в Юго-Восточной Азии, расположенное в юго-западной части полуострова Индокитай и в северной части полуострова Малакка.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Древний Египет и секреты загробного мира: что обнаружили учёные
Наука и техника
Древний Египет и секреты загробного мира: что обнаружили учёные Аудио 
Ошибки водителей зимой: что нельзя делать
Авто
Ошибки водителей зимой: что нельзя делать Аудио 
Пять подержанных авто, которые станут вечной обузой
Авто
Пять подержанных авто, которые станут вечной обузой Аудио 
Популярное
В Швейцарии удивлены: в России работают над пассажирскими сверхзвуковыми самолётами

Недавно в России было объявлено о новой инициативе, которая может стать настоящим прорывом, говорится в материале швейцарского издания Blick.

В Швейцарии удивились планам России по гражданскому "сверхзвуку"
Когда водители могут не уступать автобусу, выезжающему с остановки
Когда водители могут не уступать автобусу, выезжающему с остановки
В США прокомментировали эффективность российского истребителя Су-57
Ту-214. Самолёт Туполева, который мог заменить западные лайнеры
В США заявили о медленной смерти программы истребителей Eurofighter Петр Ермилин Московская Росгвардия. Мужество и отвага, помноженные на интеллект Дмитрий Плотников Нетаньяху заинтересован привлечь Путина как гаранта безопасности в Ливане Юрий Бочаров
Как понять, что шины нуждаются в замене: основные причины
Как защитить вишню от пустоцвета и получить обильный урожай
В Краснодаре открылась новая достопримечательность парка Галицкого
В Краснодаре открылась новая достопримечательность парка Галицкого
Последние материалы
Адвокат вдовы Градского отреагировала на претензии экс-супруги музыканта по разделу имущества
Туристы из России смогут снимать наличные с карт Мир в банкоматах Ирана
Как выбрать безопасную незамерзайку: три вида спирта и их влияние
Как завоевать любовь кошки
Стало известно, сколько муж Надежды Бабкиной смог заработать на продаже свечей
Побеждайте простуду с помощью этих народных средств и забудьте о лекарствах
Омлет по-японски: нежный рулет, который удивит вас вкусом
Усталость мозга - причина агрессивного поведения
Музыкант Андрей Решетин считает, что Борис Гребенщиков* выжил из ума
Как правильно варить рис разными способами: кастрюля, мультиварка и сковорода
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.