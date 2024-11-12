Starlink получил разрешение от Чада на улучшение доступа в интернет

Чад заявил, что одобрил лицензирование спутникового интернет-провайдера Starlink Илона Маска для улучшения доступа к интернет-услугам в этой центральноафриканской стране.
Starlink, спутниковое подразделение SpaceX, работает в нескольких африканских странах, но сталкивается с проблемами регулирования и сопротивлением со стороны государственных телекоммуникационных монополий.
"Мы вели переговоры со Starlink с 2021 года, и нам удалось договориться по основным вопросам", — сказал министр связи Чада Букар Мишель в телефонном разговоре с Reuters.
Последние данные Всемирного банка показывают, что в 2022 году только 12% населения Чада имели доступ к интернету.
Интернет-провайдер Starlink работает в нескольких африканских странах, включая Зимбабве, Нигерию, Мозамбик, Малави, Мадагаскар, Бенин, Южный Судан, Эсватини и Сьерра-Леоне.
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