Ильхам Алиев на саммите по климату раскритиковал США и ЕС за хорошо спланированную кампанию клеветы и шантажа в нефтяной отрасли

1:13 Your browser does not support the audio element. Экономика

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своей программной речи на саммите по климату в Баку осудил критиков Запада и США, заявив, что его страна, как производитель нефтегазовых ресурсов, стала жертвой "хорошо спланированной кампании клеветы и шантажа", сообщает Reuters.

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"Мы будем выступать за "зелёный" переход, и мы это делаем. Но в то же время мы должны быть реалистами. Не следует винить страны за то, что они обладают этими ресурсами, и не следует винить их за то, что они выводят эти ресурсы на рынок, потому что они нужны рынку. Они нужны людям", — сказал Алиев, назвавший нефтегазовые ресурсы своей страны "божьим даром".

США являются одним из крупнейших в мире производителей нефти и газа. Европейские страны поставили перед собой одни из самых строгих в мире целей по сокращению выбросов к 2030 году, но в то же время стремятся обеспечить новые поставки газа. По мнению Алиева, "двойные стандарты, привычка читать лекции другим странам и политическое лицемерие" со стороны Америки и ЕС вошли уже в "привычку".

Уточнения

Са́ммит (от англ. summit — вершина, верх) — встреча и переговоры на высшем уровне.



Баку́ — столица Азербайджана, крупнейший промышленный, экономический и научно-технический центр Закавказья, а также самый крупный порт на Каспийском море и самый большой город на Кавказе.



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